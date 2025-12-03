PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Eine Fahrt, mehrere Verstöße

Lahr (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 01:15 Uhr kam es in der Kaiserstraße mit einer Autofahrt gleich zu mehreren Verstößen eines 22-Jährigen. Der VW-Fahrer soll die Kaiserstraße befahren haben, als bei einer Verkehrskontrolle festgestellt wurde, dass er keinen Führerschein hat, sein Fahrzeug nicht zugelassen ist und das angebrachte Kennzeichen nicht mit dem Fahrzeug übereinstimmte.Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 09:05

    POL-OG: Muggensturm - Verkehrsunfall

    Muggensturm (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel-Fahrer soll von einem Grundstück nach links in die Hauptstraße eingefahren sein, wo es zur Kollision mit einer Fußgängerin kam, die dort die Straße überquerte. Durch die Kollision zog sich die Frau leichte bis schwere Verletzungen zu, weshalb sie in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde. /si ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:55

    POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

    Rastatt (ots) - Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen wurden nach einem Vorfall in der Münchfeldsiedlung am Dienstagnachmittag eingeleitet. Kurz vor 13 Uhr soll sich ein noch unbekannter Mann einem Kind gegenüber entblößt und daraufhin an seinem Glied manipuliert haben. Nach der Tat fand der Junge Hilfe bei einer Passantin, die das Kind nach Hause brachte und die Polizei verständigte. Der Unbekannte entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren