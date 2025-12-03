POL-OG: Lahr - Eine Fahrt, mehrere Verstöße
In den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 01:15 Uhr kam es in der Kaiserstraße mit einer Autofahrt gleich zu mehreren Verstößen eines 22-Jährigen. Der VW-Fahrer soll die Kaiserstraße befahren haben, als bei einer Verkehrskontrolle festgestellt wurde, dass er keinen Führerschein hat, sein Fahrzeug nicht zugelassen ist und das angebrachte Kennzeichen nicht mit dem Fahrzeug übereinstimmte.Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.
