PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Verkehrsunfall

POL-OG: Rheinmünster - Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Rheinmünster (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf dem Greitweg zu einem Verkehrsunfall. Eine Renault-Fahrerin soll die L85 von der Autobahn kommend in Richtung Bühlertal befahren haben. Dabei sei die Lenkerin mit dem linken vorderen Reifen über ein rotes Metallstück gefahren, welches vermutlich kurz zuvor von einem unbekannten Fahrzeug abgefallen ist. Durch das Überfahren des Metallstücks sei der Reifen beschädigt worden, wodurch Luft entwich. Die Frau hat daraufhin einen Abschleppdienst gerufen. Zeugen die Hinweise zu dem plötzlichen Hindernis geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 13:49

    POL-OG: Rastatt - Entblößt, Hinweise erbeten

    Rastatt (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll sich am Montagmorgen im Bereich einer Schule in der Herrenstraße/Engelstraße vor Kindern entblößt haben. Mehrere Kinder hätten den als unrasiert und etwa 175 Zentimeter bis 180 Zentimeter groß beschriebenen Mann kurz nach 10 Uhr durch eine Lücke im Gebüsch beobachten können. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:02

    POL-OG: Ortenberg - Brand schnell gelöscht

    Ortenberg (ots) - Zu einem Brand in der Straße "Im Muhrfeld" rückten am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettunsgdienstes aus. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen brannte Mobiliar auf einer Terrasse, was durch Nachbarn jedoch gelöscht werden konnte. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Verletzt wurde nach ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:34

    POL-OG: Iffezheim - Unfallverursacher geflüchtet, Zeugen gesucht

    Iffezheim (ots) - Am Montagmittag soll ein weißer Audi mit französischer Zulassung im Bereich der Kreuzung der B500 zur L75 durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen sein. Der bisher unbekannte Fahrer sei gegen 14 Uhr von der B500 auf die L75 eingefahren und habe an einer dortigen Ampel wartenden Fahrzeuge überholt, indem er auf der Fahrspur des Gegenverkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren