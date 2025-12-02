POL-OG: Rheinmünster - Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Offenburg

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf dem Greitweg zu einem Verkehrsunfall. Eine Renault-Fahrerin soll die L85 von der Autobahn kommend in Richtung Bühlertal befahren haben. Dabei sei die Lenkerin mit dem linken vorderen Reifen über ein rotes Metallstück gefahren, welches vermutlich kurz zuvor von einem unbekannten Fahrzeug abgefallen ist. Durch das Überfahren des Metallstücks sei der Reifen beschädigt worden, wodurch Luft entwich. Die Frau hat daraufhin einen Abschleppdienst gerufen. Zeugen die Hinweise zu dem plötzlichen Hindernis geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

