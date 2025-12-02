Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Entblößt, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll sich am Montagmorgen im Bereich einer Schule in der Herrenstraße/Engelstraße vor Kindern entblößt haben. Mehrere Kinder hätten den als unrasiert und etwa 175 Zentimeter bis 180 Zentimeter groß beschriebenen Mann kurz nach 10 Uhr durch eine Lücke im Gebüsch beobachten können. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. Der Mann soll dunkle Haare, dicke Lippen und einen Bart um seinen Mund gehabt haben. Er sei mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Baseballmütze sowie einer Tarnhose (Camouflage) bekleidet gewesen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter den Telefonnummern: 07222 761-0 an das Polizeirevier Rastatt oder: 0781 21 2820 an den Kriminaldauerdienst erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell