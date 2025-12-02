Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Körperverletzung

Gernsbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag meldete eine Restaurantbesitzerin in der Igelbachstraße, dass es zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen in ihrem Lokal gekommen sei. Die Auseinandersetzung soll sich daraufhin auf der Straße fortgesetzt haben. Ein 23 Jahre und ein 38 Jahre alter Mann sollen fünf Personen im Alter von 19 bis 26 Jahren geschubst und unter anderem ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem sollen Beleidigungen ausgesprochen worden sein. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen.

