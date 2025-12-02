PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Einbruch in ein Geschäft
Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr sollen unbekannte Täter in der Friedrichstraße gewaltsam durch eine Schaufensterfront in ein Geschäft eigedrungen sein.

Die Täter sollen ein rotes Mountainbike der Marke Santa Cruz im Wert von mehreren tausend Euro entwendet haben.

Der Sachschaden beträgt ebenfalls mehrere tausend Euro.

Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 / 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

