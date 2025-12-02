PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Auffahrunfall mit drei Pkw

Sinzheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw kam es am Dienstagmorgen, gegen 6:40 Uhr, auf der neuen Bundesstraße 3, Höhe Sinzheim. Der Fahrer eines Ford fuhr nach ersten Erkenntnissen auf einen VW-Multivan auf und schob diesen dann auf einen davor stehenden Dacia. Bei dem Unfall wurden die beteiligten Personen leicht verletzt. Der Ford-Fahrer wollte nach dem Unfall zu Fuß flüchten, konnte aber zeitnah von der Polizei festgestellt und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, der zuvor gewaltsam in das Auto der 59-jährigen Halterin gestiegen sein soll und diese dabei leicht verletzt habe. Im Anschluss soll er den Auffahrunfall verursacht haben. Die Umstände, warum es zum Raub des Pkw Ford gekommen ist und ob der 32-Jährige zuvor bereits versuchte einen Pkw auf der B3 anzuhalten, ist unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die B3 musste für die Unfallaufnahme bis 9 Uhr voll gesperrt werden. Die verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden konnte bisher nicht genau beziffert werden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 10:23

    POL-OG: Ringsheim, A5 - Verkehrsunfall mit Quad

    Ringsheim (ots) - Am Montagmittag meldete eine 52-Jährige der Polizei einen Verkehrsunfall, der sich gegen 15:30 Uhr auf der Autobahn bei Ringsheim ereignete. Ein 30-jähriger CFMOTO-Fahrer soll die Bundesautobahn von Offenburg kommend in Richtung Basel befahren haben. Auf Höhe Ringsheim soll er aus bislang ungeklärter Ursache abrupt und ohne Einwirkung eines anderen Verkehrsteilnehmers die Kontrolle über sein ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:00

    POL-OG: Sasbach, Achern-Gamshurst - Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

    Sasbach, Achern-Gamshurst (ots) - Am Montagabend wurden Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu einem Einbruch in der Straße ,,Wiesenweg" in Sasbach gerufen, welcher sich zwischen Sonntagmorgen und Montagabend zugetragen haben soll. Die bislang unbekannten Täter sollen sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft, mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuck ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:39

    POL-OG: Achern - Widerstand geleistet

    Achern (ots) - Am Samstagmorgen gegen 11:05 Uhr soll ein Mann Mitarbeiter in einem Imbiss in der Fautenbacher Straße mit einem mitgeführten Teppichmesser bedroht haben. Anschließend habe er sich in Richtung einer Tankstelle entfernt. Dort soll er einen weiteren anwesenden Mitarbeiter aus dem Imbiss mit dem Teppichmesser bedroht haben bevor er sich entfernte. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren