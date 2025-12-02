Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Auffahrunfall mit drei Pkw

Sinzheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw kam es am Dienstagmorgen, gegen 6:40 Uhr, auf der neuen Bundesstraße 3, Höhe Sinzheim. Der Fahrer eines Ford fuhr nach ersten Erkenntnissen auf einen VW-Multivan auf und schob diesen dann auf einen davor stehenden Dacia. Bei dem Unfall wurden die beteiligten Personen leicht verletzt. Der Ford-Fahrer wollte nach dem Unfall zu Fuß flüchten, konnte aber zeitnah von der Polizei festgestellt und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, der zuvor gewaltsam in das Auto der 59-jährigen Halterin gestiegen sein soll und diese dabei leicht verletzt habe. Im Anschluss soll er den Auffahrunfall verursacht haben. Die Umstände, warum es zum Raub des Pkw Ford gekommen ist und ob der 32-Jährige zuvor bereits versuchte einen Pkw auf der B3 anzuhalten, ist unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die B3 musste für die Unfallaufnahme bis 9 Uhr voll gesperrt werden. Die verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden konnte bisher nicht genau beziffert werden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell