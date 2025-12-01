PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Widerstand geleistet

Achern (ots)

Am Samstagmorgen gegen 11:05 Uhr soll ein Mann Mitarbeiter in einem Imbiss in der Fautenbacher Straße mit einem mitgeführten Teppichmesser bedroht haben. Anschließend habe er sich in Richtung einer Tankstelle entfernt. Dort soll er einen weiteren anwesenden Mitarbeiter aus dem Imbiss mit dem Teppichmesser bedroht haben bevor er sich entfernte. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Störenfried auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Güterhallenstraße festgestellt werden. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete der 31-Jährige Widerstand.

Da zwei weitere Beteiligte der benannten Vorfälle im Rahmen der polizeilichen Abklärungen im weiteren Verlauf versuchten, polizeiliche Absperrung zu durchbrechen, musste die Ordnungshüter Pfefferspray einsetzen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:32

    POL-OG: Offenburg - Platzverweis ausgesprochen

    Offenburg (ots) - Am Freitagabend wurde der Polizei gegen 21 Uhr von mehreren Zeugen mitgeteilt, dass sich eine männliche Person mit einem Messer am Rande des Weihnachtsmarktes in Offenburg aufhalten soll. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin aus und konnten einen 32-jährigen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung konnte ein Messer, was der Festgenommene als "Buttermesser" ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:03

    POL-OG: Baden-Baden, Varnhalt - Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

    Baden-Baden, Varnhalt (ots) - Am Sonntag wurden Beamte des Polizeireviers Bühl zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Im Lindenbosch" gerufen, welcher sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag zugetragen haben soll. Die bislang unbekannten Täter sollen über eine auf der Gebäuderückseite gelegene Balkontür gewaltsam eingedrungen sein und mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren