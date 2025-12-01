Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Widerstand geleistet

Achern (ots)

Am Samstagmorgen gegen 11:05 Uhr soll ein Mann Mitarbeiter in einem Imbiss in der Fautenbacher Straße mit einem mitgeführten Teppichmesser bedroht haben. Anschließend habe er sich in Richtung einer Tankstelle entfernt. Dort soll er einen weiteren anwesenden Mitarbeiter aus dem Imbiss mit dem Teppichmesser bedroht haben bevor er sich entfernte. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Störenfried auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Güterhallenstraße festgestellt werden. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete der 31-Jährige Widerstand.

Da zwei weitere Beteiligte der benannten Vorfälle im Rahmen der polizeilichen Abklärungen im weiteren Verlauf versuchten, polizeiliche Absperrung zu durchbrechen, musste die Ordnungshüter Pfefferspray einsetzen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

