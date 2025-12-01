PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Varnhalt - Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Varnhalt (ots)

Am Sonntag wurden Beamte des Polizeireviers Bühl zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Im Lindenbosch" gerufen, welcher sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag zugetragen haben soll. Die bislang unbekannten Täter sollen über eine auf der Gebäuderückseite gelegene Balkontür gewaltsam eingedrungen sein und mehrere Schränke durchsucht haben. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 Hinweise zu verdächtigen Personen entgegen.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

