POL-OG: Offenburg - Flucht vor Polizeistreife - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr wollten Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg einen Audi-Fahrer kontrollieren, nachdem dieser verbotswidrig von der B33 in die Platanenallee eingebogen war. Eine dem Audi entgegenfahrende Polizeistreife wendete nach Erkennen des Verstoßes ihr Dienstfahrzeug, woraufhin der hochmotorisierte Audi beschleunigte und nach links in die Föhrenstraße abbog. Die Beamten nahmen daraufhin unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Die Flucht führte zunächst über die Föhrenstraße zurück nach rechts auf die Platanenallee in Richtung Elgersweier. Aufgrund anderer Verkehrsteilnehmer musste der Audi-Lenker kurzzeitig anhalten, beschleunigte jedoch sofort wieder stark. Im weiteren Verlauf fuhr er durch die Unterführung auf die Offenburger Straße, um danach wieder nach rechts in die Werner-von-Siemens-Straße einzufahren. Nach jedem Abbiegevorgang vergrößerte sich der Abstand des Flüchtenden zum Streifenwagen, wobei der Audi-Lenker Spitzengeschwindigkeiten von bis 150 Stundenkilometer erreicht haben dürfte. Als er schließlich nach links in die Industriestraße abgebogen war, haben die Polizisten die Verfolgungsfahrt aufgrund des zu großen Gefährdungspotenzials für andere Verkehrsteilnehmende abgebrochen. Das Fahrzeug konnte letztmals im Bereich der Einmündung zur Kreuzwegstraße erkannt werden. Bei der weiteren Fahndung wurde der Wagen nicht mehr gesichtet. Die Polizei ermittelt nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Zeugen, die von der Fahrweise des Audi-Lenker gefährdet wurden oder Hinweise zu dessen Identität geben können, sich unter der Telefonnummer:0781 21-4200 beim Verkehrsdienst Offenburg zu melden.

