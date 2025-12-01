Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Drei Autofahrer nach Alkohol-/Drogenfahrt aus dem Verkehr gezogen

Kehl (ots)

In der Nacht auf Montag haben die Beamten des Polizeireviers Kehl gleich drei unter Alkohol- beziehungsweise unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den aus Frankreich stammenden Verkehrsteilnehmern drohen allesamt mehrwöchige Fahrverbote und in einem Fall ein Führerscheinentzug. Zunächst fiel einer Streifenbesatzung gegen 1:45 Uhr ein Renault-Fahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der 64-Jährige fuhr in Schlangenlinien und prallte in der Allensteinstraße beinahe gegen die Hauswand eines dortigen Supermarkts. Mehr als zwei Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät bei einer Überprüfung auf dem Display an. Neben seiner Blutprobe musste der Mittsechziger auch seinen Führerschein abgeben. Eine Stunde später wurde in der Straßburger Straße die Fahrt eines 25 Jahre alten Autofahrers unterbunden. Bei der Kontrolle des Lenkers stellte sich bei einem Drogentest heraus, dass sich der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis hinter das Steuer seines Mini Cooper gesetzt hatte und überdies nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 4:15 Uhr war auch die nächtliche Ausfahrt eines 28-jährigen Peugeot-Lenkers beendet. Der Endzwanziger geriet zwischen der Königsberger Straße und der Kinzigallee mehrfach auf die Gegenfahrspur. Etwa 0,9 Promille führten dazu, dass ihm eine Blutprobe ent- und seine Fahrzeugschlüssel abgenommen wurden. Gegen alle drei Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/wo

