PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Drei Autofahrer nach Alkohol-/Drogenfahrt aus dem Verkehr gezogen

Kehl (ots)

In der Nacht auf Montag haben die Beamten des Polizeireviers Kehl gleich drei unter Alkohol- beziehungsweise unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den aus Frankreich stammenden Verkehrsteilnehmern drohen allesamt mehrwöchige Fahrverbote und in einem Fall ein Führerscheinentzug. Zunächst fiel einer Streifenbesatzung gegen 1:45 Uhr ein Renault-Fahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der 64-Jährige fuhr in Schlangenlinien und prallte in der Allensteinstraße beinahe gegen die Hauswand eines dortigen Supermarkts. Mehr als zwei Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät bei einer Überprüfung auf dem Display an. Neben seiner Blutprobe musste der Mittsechziger auch seinen Führerschein abgeben. Eine Stunde später wurde in der Straßburger Straße die Fahrt eines 25 Jahre alten Autofahrers unterbunden. Bei der Kontrolle des Lenkers stellte sich bei einem Drogentest heraus, dass sich der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis hinter das Steuer seines Mini Cooper gesetzt hatte und überdies nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 4:15 Uhr war auch die nächtliche Ausfahrt eines 28-jährigen Peugeot-Lenkers beendet. Der Endzwanziger geriet zwischen der Königsberger Straße und der Kinzigallee mehrfach auf die Gegenfahrspur. Etwa 0,9 Promille führten dazu, dass ihm eine Blutprobe ent- und seine Fahrzeugschlüssel abgenommen wurden. Gegen alle drei Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 08:50

    POL-OG: Appenweier - Einbruch in Wohnhaus

    Appenweier (ots) - Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in der Zimmererstraße zu einem Einbruch in ein Haus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Terassentür Zutritt zu dem Gebäude. Was genau gestohlen wurde und die Höhe des verursachten Sachschadens sind noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 11:51

    POL-OG: Gengenbach - Vandalismus, Zeugen gesucht

    Gengenbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Innenstadt von Gengenbach zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch eine am Sonntagmorgen verständigte Streife wurde festgestellt, dass im Stadtgebiet mehrere Verkehrsschilder und Absperrungen umgeworfen und umgestellt wurden. Darüber hinaus wurden in zwei ansässigen Ladengeschäften Außendekorationen und Schaufensterscheiben beschädigt. Die ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:59

    POL-OG: Offenburg, Griesheim - Trunkenheitsfahrt

    Offenburg, Griesheim (ots) - Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf mit, dass auf der B33 zwischen Griesheim und Sand ein Fahrzeug von der Straße abgekommen sei. Für die Beamten der Verkehrspolizei bestätigten sich die Angaben und sie konnten einen unbeschädigten Pkw Dacia im Grünstreifen neben der Fahrbahn stehend vorfinden. Bei der unverletzt im Auto sitzenden 56-jährigen Fahrzeugführerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren