Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Griesheim - Trunkenheitsfahrt

Offenburg, Griesheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf mit, dass auf der B33 zwischen Griesheim und Sand ein Fahrzeug von der Straße abgekommen sei. Für die Beamten der Verkehrspolizei bestätigten sich die Angaben und sie konnten einen unbeschädigten Pkw Dacia im Grünstreifen neben der Fahrbahn stehend vorfinden. Bei der unverletzt im Auto sitzenden 56-jährigen Fahrzeugführerin wurden starke Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von etwa 2,1 Promille. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein Schaden entstand durch das Abkommen von der Fahrbahn nicht.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell