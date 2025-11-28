Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Zimmern - Unfall mit Rettungswagen

Appenweier, Zimmern (ots)

Im Rahmen einer Einsatzfahrt ist es am Donnerstagnachmittag auf der B3 bei Zimmern zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Ssangyong-Fahrer gekommen. Während der Ssangyon-Lenker kurz nach 16 Uhr von dem Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn überholt wurde, soll der 64-jähriger im gleichen Moment nach links in die Straße "Am Griesenrain" abgebogen sein. Durch die anschließenden Kollision wurde zwar niemand verletzt, der Mittsechziger stand jedoch mit rund einem Promille unter Alkoholeinwirkung, wie ein durchgeführter Atemalkoholtest ans Tageslicht brachte. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf circa 15.000 Euro.

