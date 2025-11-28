Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Warmherziges Handeln eines Passanten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Am Montagvormittag hat ein verantwortungsbewusster Passant eine schöne Seite menschlichen Handelns gezeigt und einer unzureichend bekleideten älteren Frau geholfen. Die Seniorin war bei nasskaltem Wetter ohne Jacke am Leopoldsplatz unterwegs, als der sorgsame Helfer auf die verwirrt wirkende Dame aufmerksam wurde und umgehend handelte: Er brachte die Frau zum nahegelegenen Polizeiposten Baden-Baden-Mitte, wo die Personalien und Anschrift derselben ermittelt werden konnten. Dank des schnellen und warmherzigen Handelns des Mannes konnte die Dame wohlbehalten einer Pflegekraft übergeben werden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell