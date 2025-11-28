PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Warmherziges Handeln eines Passanten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Baden-Baden - Warmherziges Handeln eines Passanten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Baden-Baden (ots)

Am Montagvormittag hat ein verantwortungsbewusster Passant eine schöne Seite menschlichen Handelns gezeigt und einer unzureichend bekleideten älteren Frau geholfen. Die Seniorin war bei nasskaltem Wetter ohne Jacke am Leopoldsplatz unterwegs, als der sorgsame Helfer auf die verwirrt wirkende Dame aufmerksam wurde und umgehend handelte: Er brachte die Frau zum nahegelegenen Polizeiposten Baden-Baden-Mitte, wo die Personalien und Anschrift derselben ermittelt werden konnten. Dank des schnellen und warmherzigen Handelns des Mannes konnte die Dame wohlbehalten einer Pflegekraft übergeben werden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren