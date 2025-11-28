Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried/Altenheim - Aus Boot gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Neuried/Altenheim (ots)

Alarmierte Rettungssanitäter haben Anfang der Woche gerade noch rechtzeitig eingreifen können und eine auf einem Boot im Yachthafen Altenheim bereits bewusstlose Frau retten können. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte aufgrund eines technischen Defekts an einer Standheizung Kohlenstoffmonoxid freigesetzt worden sein. Eine 66-jährige Frau habe hierbei auf dem Boot das Bewusstsein verloren, während ein 70-Jähriger, außerhalb des Bootes, bereits von Schwindelgefühlen befallen, einen Notruf absetzen konnte. Die Helfer des Rettungsdienstes konnten die zwei Personen schließlich aus ihrer gefährlichen Lage retten. Sie wurden im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und befinden sich außer Lebensgefahr. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr schaltete jegliche Bootstechnik ab und kappte die Kraftstoffzufuhr des Dieselaggregats.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell