Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, B3 - Leichtverletzt nach Unfall

Rastatt (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Einsatzfahrt ist es am Donnerstagmittag im Kreuzungsbereich der Badener Straße zur Donaustraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Audi gekommen. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs fuhr gegen 14 Uhr auf der B3 mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hierbei mit einer aus der Donaustraße herannahenden Audi-Lenkerin. Sowohl die 63 Jahre alte Fahrerin des Audi, als auch die beiden Polizeibeamten trugen leichte Verletzungen davon. Während sich die Polizisten selbständig in ärztliche Behandlung begeben, wurde die 63-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen an der Unfallstelle sind noch im Gange.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell