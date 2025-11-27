Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Erneute Sprengung eines Zigarettenautomaten

Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Nachdem bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Offenburg eine Explosion an einem Zigarettenautomaten herbeigeführt wurde, trug sich in den frühen Donnerstagmorgenstunden ein gleicher Vorfall in Gengenbach zu. Noch Unbekannte hantierten kurz nach 3 Uhr in der Bürgermeister-Herb-Straße mit Sprengstoff und hinterließen dadurch an einem dortigen Zigarettenautomaten einen enormen Sachschaden. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden auch zahlreiche in unmittelbarer Nähe befindliche Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen nahmen im Umfeld des Tatortes drei Personen war, die mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet waren und sich mit einem Elektroroller und zwei Fahrrädern zügig entfernten. Es ist nicht auszuschließen, dass das noch unbekannte Trio mit dem Vorfall in Verbindung steht. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen und prüfen in diesem Zusammenhang auch, ob die beiden Vorfälle in Offenburg und Gengenbach zusammenhängen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden unter der Rufnummer 0781/21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten. /ya

Ursprungsmeldung vom 26.11.2025

Offenburg, Albersbösch - Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

In der Wichernstraße kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2 Uhr zu einer Explosion an einem Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter hinterließen ein Trümmerfeld von bis zu 15 Meter. Der Sachschaden, sowie die Höhe des Diebesguts sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell