Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Zapfsäule umgefahren - Nachtragsmeldung

Kehl, Goldscheuer (ots)

Durch die Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der in der ersten Pressemeldung genannte 59-Jährige nicht der Fahrer sondern der Halter des verunfallten Pkw ist. Fahrer in dieser Nacht war ein 34-jähriger Mann. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro. /vo

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Zapfsäule umgefahren

Kehl, Goldscheuer In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es an einer Tankstelle in der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer geriet aus bislang ungekannter Ursache offenbar beim Einfahren auf das Tankstellengelände außer Kontrolle und kollidierte mit einer Zapfsäule. Das Fahrzeug überfuhr die Insel der Zapfanlage. Durch den Aufprall wurde die Zapfsäule vollständig zerstört. Zum Unfallzeitpunkt war die Tankstelle nicht besetzt, es kam zu keinem Austritt von Kraftstoff. Verletzt wurde niemand. Der Bereich wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten abgesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

