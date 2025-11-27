PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Widerstand gegen Polizeibeamte

Friesenheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr wurde ein 57-jähriger PKW-Fahrer in der Friesenheimer Hauptstraße kontrolliert, da er sein Fahrzeug unsicher geführt haben soll. Im Zuge der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Während den weiteren polizeilichen Maßnahmen versuchte der Täter fußläufig zu flüchten, sodass dieser von den Beamten eingeholt und geschlossen werden musste. Eine medizinische Behandlung lehnte der leicht verletzte Mann ab. Des Weiteren wurde der 57-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten verbal ausfällig, kam den polizeilichen Maßnahmen nicht nach und zeigte sich aggressiv. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 09:11

    POL-OG: Muggensturm - Betrügerische Sanierungsarbeiten, Hinweise der Polizei

    Muggensturm (ots) - Am Mittwochvormittag klingelten fremde Arbeiter an einer Haustür in der Bernhardusstraße um eine Erneuerung der Dachrinne anzubieten. Dem willigte der Hauseigentümer ein und fünf Arbeiter führten daraufhin die Erneuerung der Dachrinne durch. Nachdem der abgesprochene Gesamtpreis zu Beginn noch 150 Euro gewesen sein soll, entpuppte dieser sich ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 08:41

    POL-OG: Kuppenheim - Diebstahl aus einer Gaststätte / Zeugen gesucht

    Kuppenheim (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 2 Uhr bis 17 Uhr, sollen sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte in der Friedrichstraße verschafft und aus mehreren Glückspielautomaten die Geldkassetten entwendet haben. Außerdem sollen die Täter noch Alkoholika sowie Bargeld mitgenommen haben. Es entstand ein Diebstahlschaden von etwa 12.000 Euro. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 16:31

    POL-OG: Hügelsheim - Einbruch in Einfamilienhaus, Hinweise der Polizei

    Hügelsheim (ots) - Am frühen Dienstagabend soll es zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Handwerkerstraße gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Terassentür auf und gelangen somit in das Haus hinein und durchsuchten dieses. Das mögliche Diebesgut sowie der Sachschaden sind noch aktuell Gegenstand der Ermittlungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren