POL-OG: Friesenheim - Widerstand gegen Polizeibeamte

Friesenheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr wurde ein 57-jähriger PKW-Fahrer in der Friesenheimer Hauptstraße kontrolliert, da er sein Fahrzeug unsicher geführt haben soll. Im Zuge der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Während den weiteren polizeilichen Maßnahmen versuchte der Täter fußläufig zu flüchten, sodass dieser von den Beamten eingeholt und geschlossen werden musste. Eine medizinische Behandlung lehnte der leicht verletzte Mann ab. Des Weiteren wurde der 57-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten verbal ausfällig, kam den polizeilichen Maßnahmen nicht nach und zeigte sich aggressiv. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

