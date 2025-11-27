PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Betrügerische Sanierungsarbeiten, Hinweise der Polizei

Muggensturm (ots)

Am Mittwochvormittag klingelten fremde Arbeiter an einer Haustür in der Bernhardusstraße um eine Erneuerung der Dachrinne anzubieten. Dem willigte der Hauseigentümer ein und fünf Arbeiter führten daraufhin die Erneuerung der Dachrinne durch. Nachdem der abgesprochene Gesamtpreis zu Beginn noch 150 Euro gewesen sein soll, entpuppte dieser sich bei der abschließenden mündlichen Rechnung als Meterpreis, wodurch tatsächliche Kosten in Höhe von 26.000 aufgerufen wurden. Nachdem der Bewohner dann eine schriftliche Rechnung verlangt habe, sei der Preis schon auf 14.000 Euro gesunken, von denen final eine vierstellige Summe bezahlt wurde. Außerdem wurde im Nachgang angezweifelt, ob die Sarnierungsarbeiten fachgerecht durchgeführt wurden.

Auch wenn nicht in jedem Fall eine Betrugshandlung vorliegt, gibt die Polizei in diesem Zusammenhang folgende Hinweise:

   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt 
     worden sind.
   - Vereinbaren Sie für die gewünschte Dienstleistung immer einen 
     (schriftlichen) Fixpreis.
   - Bestehen Sie auf eine Rechnung und bezahlen Sie nicht sofort, 
     lassen Sie sich beim Bezahlen nicht unter Druck setzen
   - Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck.
   - Verlangen Sie immer eine Kopie des Vertrags mit deutlich 
     lesbarer Adresse und ebenso gut erkennbarem Namen des 
     Vertragspartners.
   - Prüfen und vergleichen Sie Angebote genau. Lassen Sie sich 
     gerade durch bedrängende Hinweise (Beispiel: "Dieses Angebot 
     gilt nur noch heute!") auf keinen Fall unter Druck setzen.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

