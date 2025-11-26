PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Mehrere Verstöße

Haslach (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr soll es in der Schwarzwaldstraße zu mehreren Verstößen einer 43-Jährigen gekommen sein.

Die Frau unter mutmaßlichem Einfluss von berauschenden Mitteln soll einen LKW über eine rote Ampel gefahren haben, woraufhin ein anderer Verkehrsteilnehmer eine Vollbremsung machen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Daraufhin soll die Fahrerin versucht haben, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, indem sie Anhaltesignale missachtete, mehrere PKW verkehrswidrig überholte und mehrfach auf den entgegengesetzten Fahrstreifen geraten sei bis die Lenkerin auf der Schwarzwaldstraße zum Stehen gekommen sein soll.

Ein durchgeführter Drogentest auf dem Revier verlief positiv. Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

