Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Diebstahl aus einer Gaststätte

Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 2 Uhr bis 17 Uhr, sollen sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte in der Friedrichstraße verschafft und aus mehreren Glückspielautomaten die Geldkassetten entwendet haben. Außerdem sollen die Täter noch Alkoholika sowie Bargeld mitgenommen haben. Es entstand ein Diebstahlschaden von etwa 12.000 Euro. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 / 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell