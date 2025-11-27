PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Widerstand geleistet

Hohberg, Niederschopfheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Anwesen in Niederschopfheim gerufen, nachdem ein aufgebrachter und offenbar alkoholisierter Bewohner das Auto eines Familienmitglieds beschädigte. Beim Eintreffen der Beamten konnte der Mann zunächst beruhigt werden. Ihm wurde im weiteren Verlauf bei erneuten Streitigkeiten der Gewahrsam angedroht. Nachdem der Mann erneut randalierte kam es gegen 21:30 Uhr zu einem weiteren Polizeieinsatz. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistet der aufgebrachte Störenfried massiven Widerstand und wurde dabei leicht verletzt. Letztendlich musste er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

