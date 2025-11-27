Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ladendieb ertappt

Lahr (ots)

Eine Zeugin konnte Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Burgheimer Straße dabei beobachten, wie er mehrere Lebensmittel in einen mitgeführten Rucksack sowie in seine Jacke gesteckt haben soll. Anschließend passierte der Dieb den Ladenbereich ohne die mitgenommene Ware zu bezahlen. Nachdem der 42-Jährige von Mitarbeitern auf den Diebstahl angesprochen wurde versuchte er zu flüchten. Im Außenbereich soll es zu einem Gerangel gekommen sein wobei ein Mitarbeiter verletzt wurde. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Ladendieb vorläufig festnehmen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/ph

