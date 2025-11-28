POL-OG: Rastatt - Rettung eines Igels - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rastatt (ots) - Im Rahmen einer polizeilichen Einsatzfahrt ist es am Donnerstagmittag im Kreuzungsbereich der Badener Straße zur Donaustraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Audi gekommen. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs fuhr gegen 14 Uhr auf der B3 mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hierbei mit einer aus der Donaustraße herannahenden Audi-Lenkerin. ...

