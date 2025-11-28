PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Rastatt - Rettung eines Igels - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rastatt (ots)

Am Mittwochmorgen konnte ein augenscheinlich hilfsbedürftiger Igel, welcher bereits in Winterruhe sein sollte, gerettet werden. Das auf Abwege geratene Tier wurde von einer Frau in eine Jacke gewickelt zum Polizeirevier Rastatt gebracht. Dort wurde der stachelige Gast von den Beamten gut versorgt. Anschließend konnte der kleine Besucher einer Igelstation übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

