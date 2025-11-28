Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall - Nochmaliger Zeugenaufruf

Ottersweier (ots)

Nach dem tödlichen Unfall vor einer Woche im Ortskern von Ottersweier sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden weiterhin mit der genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens beschäftigt. Neben der Arbeit eines Sachverständigen sind die Schilderungen von direkten Augenzeugen ungemein wichtig. Weil die Unfallstelle zur Unfallzeit stark von Passanten und Verkehrsteilnehmer frequentiert gewesen war, gehen die Ermittler von einer größeren Anzahl von Zeugen aus, als ihnen bislang bekannt sind. Die Beamten bitten daher Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten und sich bislang noch nicht gemeldet haben, sich unter der Telefonnummer: 07221 97230 - 0 mit den Ermittlern des Verkehrsdienstes Baden-Baden in Verbindung zu setzen.

/wo

Pressemitteilung vom 24.11.2025, 14:01 Uhr

POL-OG: Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall / -2. Nachtragsmeldung-

Ottersweier, K3764 Zum Unfallhergang liegen der Polizei nun erste Erkenntnisse vor. Nach Vernehmungen und der Auswertung des Fahrtenschreibers soll der Busfahrer sein Fahrzeug kurz vor dem Fußgängerüberweg angehalten haben, im Anschluss mit langsamer Geschwindigkeit losgefahren und in den direkt angrenzenden Kreisverkehr eingefahren sein. Hierbei soll er nach derzeitigem Sachstand das Mädchen übersehen haben, das mit einem Tretroller auf dem Gehweg der Laufer Straße in Richtung Hauptstraße fuhr und die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugfront dürfte das Mädchen von einem Rad überrollt worden sein. Es erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinzugezogene Sachverständige werten weiterhin die vorhandenen Spuren aus.

/vo

Pressemitteilung vom 21.11.2025, 16:07 Uhr

POL-OG: Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall -Nachtragsmeldung-

Nach dem tödlichen Unfall in der Hauptstraße sind die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle noch immer im Gange. Der genaue Unfallhergang steht hierbei im Fokus der Ermittlungen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden sind in diesem Zusammenhang auf der Suche nach Zeugen und bitten mögliche Beobachter des Geschehens, sich unter der Telefonnummer: 07221 97230 - 0 zu melden. Darüber hinaus bieten Mitarbeiter des Notfall-Krisen-Teams in Bühl an, dass sich möglicherweise zum Unfallzeitpunkt im Bus befindliche Fahrgäste, sich zur Nachbetreuung unter der Rufnummer: 07223 4464 melden können.

/wo

Erstmeldung vom 21.11.2025, 15:21 Uhr

Ottersweier, K3764 - Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tragischer Unfall am heutigen Freitagmittag in der Hauptstraße im Bereich der Kirche endete für ein Schulkind tödlich. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Mädchen gegen 13:15 Uhr an einem dortigen Kreisverkehr auf dem Heimweg von der Schule von einem Bus erfasst und überrollt - jede Hilfe kam zu spät. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des Notfall-Krisen-Teams und der Polizei sind vor Ort. Der Bereich um die Unfallstelle ist gesperrt. Zur Erstellung eines Ablaufgutachtens wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Sachverständiger hinzugezogen. Ob und wie viele Fahrgäste sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befunden haben, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell