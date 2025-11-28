Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Einbruch in Transportunternehmen

Bühl, Vimbuch (ots)

Im Industriegebiet Vimbuch ist es am Donnerstag zwischen 3 Uhr nachts und 15 Uhr nachmittags in der Werkstraße zu einem Einbruch in eine Halle mit Büroräumlichkeiten gekommen. Nachdem die bisher unbekannten Täter vergeblich versucht hatten ein Fenster aufzuhebeln, schlugen sie ein Glaselement ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher zu den Büroräumlichkeiten, welche anschließend durchsucht wurden. Als Diebesgut ist bisher nur der Inhalt eines Getränke- und Snackautomaten bekannt, welcher aufgebrochen und teilweise entleert wurde. Die Ermittlungen zum genauen Diebstahlschaden sowie nach weiteren möglichen Beutegegenständen dauern an. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 / 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

/ti

