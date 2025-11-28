PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ermittlungen eingeleitet

Gaggenau (ots)

Über den Chat einer Internetplattform wurde der Leitung einer Schule in Gaggenau-Selbach am Donnerstagabend bekannt, dass ein Schüler Drohungen gegenüber einem Lehrer ausgesprochen habe. Polizeibeamte des Polizeireviers Gaggenau haben daraufhin Kontakt zu dem Schüler und dessen Eltern aufgenommen und eine Gefährderansprache durchgeführt. Des Weiteren wurde eine psychosomatische Fachklinik über den Vorfall informiert. Aufgrund der leichtfertigen Äußerung sieht sich der Schüler nun mit einem Strafverfahren konfrontiert. Der Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Gaggenau führt die weiteren Ermittlungen.

/vo

