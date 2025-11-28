POL-OG: Gaggenau - Verdächtiger Gegenstand aufgefunden und vernichtet
Offenburg (ots)
Bei der Auflösung des Hausstandes eines Verstorbenen im Ortsteil Ottenau wurden am Freitagnachmittag durch Familienangehörige Gegenstände aufgefunden, die allem Anschein nach dem Waffengesetz unterliegen. Nach Rücksprache mit den Entschärfern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg wurde ein darunter befindlicher Gegenstand, der mit einer nicht eindeutig bestimmbaren Substanz versehen war, vorsorglich an geeigneter Stelle, außerhalb des Stadtgebietes, kontrolliert zerstört. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. /vo
