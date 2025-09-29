Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250929-3: Täter-Duo entwendete Smartphones aus Geschäft

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Am Freitagmittag (26. September) haben in Frechen zwei bislang unbekannte junge Männer mehrere hochwertige Smartphones aus einem Geschäft entwendet. Die Täter sollen zwischen 14 und 17 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein und gelockte Haare gehabt haben. Ein Täter habe einen schwarzen Kapuzenpullover getragen, sein Komplize einen weißen.

Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 22 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer den Laden an der Hauptstraße gegen 12.30 Uhr betreten haben. Dort sollen sie dann insgesamt vier Smartphones samt Sicherung aus der Auslage gerissen haben. Anschließend seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Alarmierte Polizisten leiteten eine Fahndung nach den Tatverdächtigen ein. Sie dokumentierten zudem Spuren und fertigte eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern an. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell