Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Vandalismus, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Innenstadt von Gengenbach zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch eine am Sonntagmorgen verständigte Streife wurde festgestellt, dass im Stadtgebiet mehrere Verkehrsschilder und Absperrungen umgeworfen und umgestellt wurden. Darüber hinaus wurden in zwei ansässigen Ladengeschäften Außendekorationen und Schaufensterscheiben beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die diesbezüglich Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 212200 in Verbindung zu setzen.

/BPK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

