POL-OG: Neuried, Altenheim - Mit knapp 2,5 Promille gegen Auto gestoßen

Neuried, Altenheim (ots)

Eine zunächst am Sonntagabend gemeldete Streitigkeit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist mutmaßlich auf eine Trunkenheitsfahrt in Verbindung mit einer Kollision zurückzuführen. Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden hierbei gegen 20:30 Uhr in ein Wohngebiet gerufen, weil dort offenbar zwei Männer miteinander in Streit geraten sind. Bei der folgenden Überprüfung stellte sich die Situation vor Ort so dar, dass ein 40-jährigen Mercedes-Fahrer, mutmaßlich beim Rangieren in einer Hofeinfahrt, gegen einen Seat gestoßen ist und hierbei mit knapp 2,5 Promille unter Alkoholeinwirkung stand. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Mercedes-Lenkers wurde beschlagnahmt.

