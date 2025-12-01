PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kehl (ots)

Am Sonntagabend ist es zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in der Straße "Am Schutterrain" zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter sollen sich über einen Balkon Zutritt zu dem Anwesen verschafft und hierbei Bargeld, Wertgegenstände sowie Kleidungsstücke entwendet haben. Zeugen die, Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

