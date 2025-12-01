POL-OG: Kehl - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Appenweier (ots) - Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in der Zimmererstraße zu einem Einbruch in ein Haus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Terassentür Zutritt zu dem Gebäude. Was genau gestohlen wurde und die Höhe des verursachten Sachschadens sind noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden ...

mehr