Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kabeldiebstahl

Weilerswist (ots)

Am Mittwoch, dem 19. November, kam es gegen 1.20 Uhr zu einem Einbruch in das Firmengelände einer Autoverwertung in der Jünkerather Straße in Weilerswist.

Unbekannte verschafften sich Zugang, indem sie die Drähte des Stabgitterzauns durchtrennten und den Zaun aufbogen. Anschließend drangen vier bis fünf vermummte Personen auf das Gelände ein und entwendeten dort abgelegte Elektrokabel.

Nach dem Diebstahl flüchteten die Unbekannten über einen angrenzenden Feldweg in unbekannte Richtung.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des besonders schweren Bandendiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell