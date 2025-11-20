PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 23-Jähriger trat mehrfach gegen Bus

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 19. November, kam es gegen 7 Uhr in der Oststraße in Euskirchen zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein alkoholisierter Mann (23) gegenüber dem Fahrer eines Linienbusses (49) aggressiv auftrat.

Der Busfahrer verweigerte dem alkoholisierten Mann die Mitnahme im Bus. Daraufhin wurde der 23-Jährige zunehmend aggressiv und versuchte den Busfahrer körperlich anzugehen. Weiter drohte der Mann dem 49-Jährigen mit Worten.

Der 23-Jährige trat zudem mehrfach gegen den Bus. Am Fahrzeug entstand nach ersten Feststellungen kein Sachschaden. Anschließend legte er sich vor den Linienbus und blockierte die Fahrbahn.

Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der Mann unkooperativ und verhaltensauffällig. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Kreispolizeibehörde Euskirchen gebracht.

Gegen den 23-Jährigen wurden Strafanzeigen aufgrund der Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

