POL-EU: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Blankenheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (18. November) kam es gegen 17.47 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 51 im Bereich Blankenheim. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 55-jähriger aus Polen mit einem Transporter die Bundesstraße 51 aus Richtung Nettersheim-Tondorf kommend in Fahrtrichtung Blankenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 58-jährigen Frau aus Blankenheim, die auf der rechten von zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Nettersheim-Tondorf unterwegs war. Unmittelbar hinter der 58-Jährigen befand sich ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Dahlem, der in gleicher Fahrtrichtung fuhr. Dem Fahrer gelang es, dem Unfallgeschehen auszuweichen. Das Fahrzeug wurde bei dem Ausweichmanöver beschädigt. Der 19-Jährige sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Die 58-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei der Kollision verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige bleib unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 51 im Bereich der Unfallstelle bis 20.04 Uhr voll gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

