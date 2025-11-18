PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nettersheim (ots)

Am Montag, 17. November, gegen 23.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf der Landstraße 194 bei Nettersheim-Tondorf einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Ruhrgebiet im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der Pkw auf der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen aufwies. Außerdem stellte sich heraus, dass ein Reifen stark beschädigt war und keine Luft mehr hatte. An dem Fahrzeug waren polnische Kennzeichen angebracht, die jedoch nicht zu dem Pkw gehörten, mit dem der Mann unterwegs war.

Auf Nachfrage gab der 22-Jährige an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und sich darüber im Klaren zu sein, dass er keine Fahrzeuge führen dürfe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

