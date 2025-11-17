Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrüche in Wohnhäuser

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Montag, 10. November, 19.45 Uhr, bis Freitag, 14. November, 21.25 Uhr, wurden in der Straße "Der Acker" in Mechernich zwei freistehende Einfamilienhäuser Ziel von Einbrüchen.

Unbekannte hebelten in beiden Fällen gewaltsam Türen und Fenster auf und gelangten so in die Wohnhäuser. In den Innenräumen wurden sämtliche Zimmer betreten sowie Schränke durchwühlt. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit keine Angaben vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu beiden Einbrüchen aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell