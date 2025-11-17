PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Containerbrand

Zülpich (ots)

Am Samstag, den 15. November 2025, gegen 14.50 Uhr, geriet in Zülpich ein Container neben der Warenannahme eines Supermarktes in der Bonner Straße in Brand. Bei dem Container handelt es sich um eine Pressvorrichtung zur Altpapierverdichtung, in der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls größere Mengen Altpapier befanden.

Durch eine starke Rauchentwicklung, die auch in den Verkaufsraum eindrang, schlug der dort installierte Rauchmelder an. Die Filiale wurde daraufhin vorsorglich evakuiert, um eine Gefährdung von Kundschaft und Mitarbeitenden auszuschließen.

Die Feuerwehr öffnete den Container und konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Über die Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

