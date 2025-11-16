PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Familie überschlägt sich mit PKW

Mechernich-Bleibuir (ots)

Am Samstagmittag (15. November) befuhr eine 42-jährige Frau aus Kall gegen 12:30 Uhr die Kreisstraße 27 von Bleibuir in Richtung Voissel. Mit im Fahrzeug befanden sich ihr 47-jähriger Ehemann und der 11-jährige Sohn. Unmittelbar nach der Ortsausfahrt Bleibuir geriet die Frau mit ihrem PKW in einer Linkskurve ins Rutschen. Beim Abkommen von der Fahrbahn überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrbahn war aufgrund der aktuellen Witterung feucht und leicht rutschig.

Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der PKW wurde total beschädigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

