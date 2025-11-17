PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rüttelplatten von Baustelle entwendet

Blankenheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14. November, 16 Uhr, bis Samstag, 15. November, 08.30 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße "Ahrtal" in Blankenheim-Ahrhütte zu einem Diebstahl von mehreren Baugeräten. Betroffen ist die Baustelle eines im Rohbau befindlichen zukünftigen Supermarktes.

Unbekannte öffneten gewaltsam die Verbindung eines verschlossenen Tores zum Bauzaun und gelangten so auf das Gelände. Auf dem Gelände wurde ein Baucontainer aufgebrochen. Zwei auf der Baustelle befindliche Rüttelplattenwurden von den Unbekannten entwendet. Aufgrund des hohen Gewichts ist davon auszugehen, dass ein größeres Transportfahrzeug, vermutlich ein Liefer- oder Lastkraftwagen, zum Abtransport genutzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Unbekannten einen vor Ort abgestellten Radlader, den sie mithilfe eines mitgebrachten Universalschlüssels starteten, um die Rüttelplatten auf ihr Fahrzeug zu verladen. Aus dem aufgebrochenen Baucontainer wurde zudem eine größere Menge Bau- und Elektrowerkzeuge entwendet. Darunter befanden sich unter anderem Verdichtungsgeräte, verschiedene Elektroarbeitsgeräte sowie Spezialmessgerätetechnik.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Zeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:00

    POL-EU: Containerbrand

    Zülpich (ots) - Am Samstag, den 15. November 2025, gegen 14.50 Uhr, geriet in Zülpich ein Container neben der Warenannahme eines Supermarktes in der Bonner Straße in Brand. Bei dem Container handelt es sich um eine Pressvorrichtung zur Altpapierverdichtung, in der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls größere Mengen Altpapier befanden. Durch eine starke Rauchentwicklung, die auch in den Verkaufsraum eindrang, schlug der dort installierte Rauchmelder an. Die Filiale wurde ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:19

    POL-EU: Familie überschlägt sich mit PKW

    Mechernich-Bleibuir (ots) - Am Samstagmittag (15. November) befuhr eine 42-jährige Frau aus Kall gegen 12:30 Uhr die Kreisstraße 27 von Bleibuir in Richtung Voissel. Mit im Fahrzeug befanden sich ihr 47-jähriger Ehemann und der 11-jährige Sohn. Unmittelbar nach der Ortsausfahrt Bleibuir geriet die Frau mit ihrem PKW in einer Linkskurve ins Rutschen. Beim Abkommen von der Fahrbahn überschlug sich der Wagen und blieb ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:17

    POL-EU: Alkoholisierter Mann rammt zwei geparkte Fahrzeuge

    Zülpich (ots) - Am Freitagabend (14. November) befuhr ein 55-jähriger Mann aus Mechernich mit seinem PKW gegen 22:30 Uhr den Frankengraben in Zülpich. Nach eigenen Angaben griff er im Auto nach einer Pizza und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei geparkten PKW, die dabei teilweise erheblich beschädigt wurden. Bei seinem eigenen PKW brach die Vorderachse. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren