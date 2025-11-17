Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rüttelplatten von Baustelle entwendet

Blankenheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14. November, 16 Uhr, bis Samstag, 15. November, 08.30 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße "Ahrtal" in Blankenheim-Ahrhütte zu einem Diebstahl von mehreren Baugeräten. Betroffen ist die Baustelle eines im Rohbau befindlichen zukünftigen Supermarktes.

Unbekannte öffneten gewaltsam die Verbindung eines verschlossenen Tores zum Bauzaun und gelangten so auf das Gelände. Auf dem Gelände wurde ein Baucontainer aufgebrochen. Zwei auf der Baustelle befindliche Rüttelplattenwurden von den Unbekannten entwendet. Aufgrund des hohen Gewichts ist davon auszugehen, dass ein größeres Transportfahrzeug, vermutlich ein Liefer- oder Lastkraftwagen, zum Abtransport genutzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Unbekannten einen vor Ort abgestellten Radlader, den sie mithilfe eines mitgebrachten Universalschlüssels starteten, um die Rüttelplatten auf ihr Fahrzeug zu verladen. Aus dem aufgebrochenen Baucontainer wurde zudem eine größere Menge Bau- und Elektrowerkzeuge entwendet. Darunter befanden sich unter anderem Verdichtungsgeräte, verschiedene Elektroarbeitsgeräte sowie Spezialmessgerätetechnik.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Zeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden

