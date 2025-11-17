Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich
Zülpich (ots)
Am Freitag, den 14. November, um 7.35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Rheinstraße/ Frauenberger Straße in Zülpich-Ülpenich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem zwei 16-Jährige verletzt wurden.
Ein 16-jähriger Kradfahrer aus Zülpich war gemeinsam mit einem 16-jährigen Sozia aus Zülpich auf der Rheinstraße in Richtung Zülpich-Dürscheven unterwegs.
Zur gleichen Zeit befuhr ein 58-Jähriger aus Nettersheim die Frauenberger Straße und bog mit seinem Pkw auf die Rheinstraße ab. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer den Kradfahrer. Es kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Der 16-jährige Fahrer sowie der Sozia wurden bei dem Unfall verletzt und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.
