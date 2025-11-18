PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von Grableuchten auf Friedhof

Bad Münstereifel (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15. November, 15 Uhr, bis Montag, 17. November, 15 Uhr, entwendeten Unbekannte von insgesamt fünf Gräbern auf dem Friedhof in der Arandstraße mehrere Grableuchten.

Zur Demontage der Leuchten entfernten die Täter die Schrauben, mit denen die Grableuchten am Grab befestigt waren. Diese Schrauben wurden später neben den Gräbern aufgefunden. Insgesamt wurden fünf Grableuchten entwendet.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

