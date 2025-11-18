PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Parfümerie

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, 18. November, gegen 01.47 Uhr, versuchte ein Unbekannter in eine Parfümerie in der Neustraße einzudringen. Der Mann hebelte zunächst die Eingangstür des Geschäfts auf und konnte diese einen Spalt weit öffnen. Anschließend versuchte er, sich durch den entstandenen Türspalt zu zwängen. Das Betreten des Geschäfts gelang ihm jedoch nicht.

Im Anschluss entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, bekleidet mit einer dunklen Jacke, Jeans und weißen Schuhen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, bekleidet mit einer dunklen Jacke, Jeans und weißen Schuhen. Er führte zudem eine Tragetasche mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des besonders schweren Falls des versuchten Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Neustraße zur genannten Zeit machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 15:00

    POL-EU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Nettersheim (ots) - Am Montag, 17. November, gegen 23.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf der Landstraße 194 bei Nettersheim-Tondorf einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Ruhrgebiet im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der Pkw auf der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen aufwies. Außerdem stellte sich heraus, dass ein Reifen stark beschädigt war und keine Luft mehr hatte. An dem Fahrzeug waren ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 15:00

    POL-EU: Diebstahl von Grableuchten auf Friedhof

    Bad Münstereifel (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 15. November, 15 Uhr, bis Montag, 17. November, 15 Uhr, entwendeten Unbekannte von insgesamt fünf Gräbern auf dem Friedhof in der Arandstraße mehrere Grableuchten. Zur Demontage der Leuchten entfernten die Täter die Schrauben, mit denen die Grableuchten am Grab befestigt waren. Diese Schrauben wurden später neben den Gräbern aufgefunden. Insgesamt wurden fünf ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:00

    POL-EU: Einbrüche in Wohnhäuser

    Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Montag, 10. November, 19.45 Uhr, bis Freitag, 14. November, 21.25 Uhr, wurden in der Straße "Der Acker" in Mechernich zwei freistehende Einfamilienhäuser Ziel von Einbrüchen. Unbekannte hebelten in beiden Fällen gewaltsam Türen und Fenster auf und gelangten so in die Wohnhäuser. In den Innenräumen wurden sämtliche Zimmer betreten sowie Schränke durchwühlt. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit keine Angaben vor. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren