Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Parfümerie

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, 18. November, gegen 01.47 Uhr, versuchte ein Unbekannter in eine Parfümerie in der Neustraße einzudringen. Der Mann hebelte zunächst die Eingangstür des Geschäfts auf und konnte diese einen Spalt weit öffnen. Anschließend versuchte er, sich durch den entstandenen Türspalt zu zwängen. Das Betreten des Geschäfts gelang ihm jedoch nicht.

Im Anschluss entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, bekleidet mit einer dunklen Jacke, Jeans und weißen Schuhen. Er führte zudem eine Tragetasche mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des besonders schweren Falls des versuchten Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Neustraße zur genannten Zeit machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell