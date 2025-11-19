PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Geschäft

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 17. November, 20 Uhr, und Dienstag, 18. November, 9.30 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Mobiltelefongeschäft in der Neustraße in Euskirchen einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, die Haupteingangstür des Geschäfts aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Geschäftsräume gelang ihnen jedoch nicht. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Falls des versuchten Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

