Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, Unzhurst - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ottersweier, Unzhurst (ots)

Im Verlauf des Sonntags ist es zwischen 16:45 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Ziegelweg gekommen. Bisher Unbekannte hebelten hierbei auf der straßenabgewandten Seite zwei Terassentüren auf und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Diebesgut, aus ausländischer Währung bestehend, einen Wert von circa 150 Euro haben. Nebenbei entstanden Sachschäden an den aufgebrochenen Türen von ungefähr 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 /99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

