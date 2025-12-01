PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, Unzhurst - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ottersweier, Unzhurst (ots)

Im Verlauf des Sonntags ist es zwischen 16:45 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Ziegelweg gekommen. Bisher Unbekannte hebelten hierbei auf der straßenabgewandten Seite zwei Terassentüren auf und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Diebesgut, aus ausländischer Währung bestehend, einen Wert von circa 150 Euro haben. Nebenbei entstanden Sachschäden an den aufgebrochenen Türen von ungefähr 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 /99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:42

    POL-OG: Offenburg - Flucht vor Polizeistreife - Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Am Samstagabend gegen 19 Uhr wollten Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg einen Audi-Fahrer kontrollieren, nachdem dieser verbotswidrig von der B33 in die Platanenallee eingebogen war. Eine dem Audi entgegenfahrende Polizeistreife wendete nach Erkennen des Verstoßes ihr Dienstfahrzeug, woraufhin der hochmotorisierte Audi beschleunigte und nach links in die Föhrenstraße abbog. Die Beamten nahmen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:17

    POL-OG: Neuried, Altenheim - Mit knapp 2,5 Promille gegen Auto gestoßen

    Neuried, Altenheim (ots) - Eine zunächst am Sonntagabend gemeldete Streitigkeit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist mutmaßlich auf eine Trunkenheitsfahrt in Verbindung mit einer Kollision zurückzuführen. Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden hierbei gegen 20:30 Uhr in ein Wohngebiet gerufen, weil dort offenbar zwei Männer miteinander in Streit geraten sind. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren