PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Teleskopschlagstock gehört nicht ins Handschuhfach!

Görlitz (ots)

Dass ein Teleskopschlagstock nicht ins Handschuhfach gehört, daran wurde am Donnerstagnachmittag ein 40-Jähriger aus Posen (Poznan) erinnert. Der Deutsche reiste mit seinem Mercedes über den Autobahngrenzübergang bei Görlitz nach Deutschland ein. Dabei wurden er und sein Fahrzeug von der Bundesbereitschaftspolizei überprüft. Bei der Gelegenheit entdeckten die Beamten im Handschuhfach des Daimlers das verbotene Corpus Delicti, stellten es sicher. Der Mann wurde in dem Zusammenhang wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. In gleichem Zusammenhang wurde er zur sofortigen Zahlung einer Sicherheitsleistung i.H.v. 200,00 Euro verpflichtet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 09:38

    BPOLI LUD: Franzose hat es mit dem Waffengesetz

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Am Donnerstagmorgen wurden die in der Autobahnkontrollstelle, Rastplatz An der Neiße Nord, eingesetzten Bundespolizisten auf einen französischen Ford Ranger aufmerksam. Anschließend nahmen sie insbesondere den Beifahrer näher unter die Lupe. Der französische Staatsangehörige (34) führte nämlich zwei Jagdgewehre mit. Ein anfänglicher Verdacht eines waffenrechtlichen Verstoßes bestätigte ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:11

    BPOLI LUD: Luftdruckpistole sichergestellt

    Görlitz (ots) - Am Samstagnachmittag stoppten Bundesbereitschaftspolizisten einen polnischen Kraftfahrer (36), als dieser mit seinem Renault über die Görlitzer Stadtbrücke nach Deutschland fahren wollte. Der Mann wurde aufgefordert, den Kofferraum seines Pkw zu öffnen. Als er dazu die Tür öffnete, fiel den Beamten eine Kurzwaffe auf. Diese steckte in einer Ablage der Fahrertür. Beim genauen Betrachten stellte sich ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:10

    BPOLI LUD: Bahnhofsverbot durchgesetzt

    Görlitz (ots) - Bei einem Streifengang durch den Görlitzer Bahnhof wurden Bundespolizisten am Sonntagmorgen auf einen polizeibekannten 37-Jährigen aufmerksam. Gegen den polnischen Staatsangehörigen liegt u.a. seit April dieses Jahres ein Hausverbot für besagten Bahnhof vor. Auf das Verbot hin angesprochen, reagierte der Mann ungehalten. Außerdem führte der Beschuldigte einen Hund mit. In dem Zusammenhang war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren