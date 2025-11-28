Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Teleskopschlagstock gehört nicht ins Handschuhfach!

Görlitz (ots)

Dass ein Teleskopschlagstock nicht ins Handschuhfach gehört, daran wurde am Donnerstagnachmittag ein 40-Jähriger aus Posen (Poznan) erinnert. Der Deutsche reiste mit seinem Mercedes über den Autobahngrenzübergang bei Görlitz nach Deutschland ein. Dabei wurden er und sein Fahrzeug von der Bundesbereitschaftspolizei überprüft. Bei der Gelegenheit entdeckten die Beamten im Handschuhfach des Daimlers das verbotene Corpus Delicti, stellten es sicher. Der Mann wurde in dem Zusammenhang wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. In gleichem Zusammenhang wurde er zur sofortigen Zahlung einer Sicherheitsleistung i.H.v. 200,00 Euro verpflichtet.

