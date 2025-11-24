Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
BPOLI LUD: Bahnhofsverbot durchgesetzt
Görlitz (ots)
Bei einem Streifengang durch den Görlitzer Bahnhof wurden Bundespolizisten am Sonntagmorgen auf einen polizeibekannten 37-Jährigen aufmerksam. Gegen den polnischen Staatsangehörigen liegt u.a. seit April dieses Jahres ein Hausverbot für besagten Bahnhof vor. Auf das Verbot hin angesprochen, reagierte der Mann ungehalten. Außerdem führte der Beschuldigte einen Hund mit. In dem Zusammenhang war ebenfalls bekannt, dass gegen das Tier Maulkorbzwang von der Stadtverwaltung Görlitz angeordnet worden war. Letztlich wurde das Bahnhofsverbot durchgesetzt, der Unbelehrbare wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs angezeigt. Mit dem Tier verließ er anschließend die Verkehrshalle.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell