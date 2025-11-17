Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei stellt Feuerwerkskörper, Reizstoffsprühgeräte, verbotene Messer und Teleskopschlagstöcke sicher

Görlitz, Bad Muskau (ots)

Samstag, 15. November 2025

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen bei der Einreisekontrolle am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf 15 Feuerwerkskörper der Kategorie F3 aufgefunden und sichergestellt. Diese hatte ein 29-jähriger Ukrainer in seinem Fahrzeug von Polen nach Deutschland gebracht. Eine hierfür erforderliche behördliche Erlaubnis konnte der Ukrainer nicht vorweisen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen. An der Stadtbrücke Görlitz wurde gegen 10:00 Uhr ein 15-jähriger Ukrainer kontrolliert. Bei ihm wurde in der Jackentasche ein Reizstoffsprühgerät (RSG) ohne erforderliche Kennzeichnung aufgefunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ebenfalls wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz müssen sich ein Pole (21) und eine Deutsche (18) verantworten. Die Beiden wurden am Abend im Stadtpark Görlitz von Kräften der Bundespolizei kontrolliert. Sie hatten ebenfalls Reizstoffsprühgeräte ohne Kennzeichnung in ihren Jackentaschen. In beiden Fällen wurden die RSG sichergestellt. Sonntag, 16. November 2025 Mit einem Einhandmesser im Gepäcke reiste am Sonntagmittag ein Pole (28) ein. Der 28-Jährige wurde am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf als Beifahrer in einem polnischen Fahrzeug festgestellt. Das Einhandmesser lag griffbereit in seinem offenen Rucksack, welcher sich im Fußraum zwischen seinen Beinen befand. Das Messer wurde sichergestellt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 175,00 Euro erhoben. Schließlich ist nach Einleitung eines Bußgeldverfahrens mit Kosten zu rechnen. Am Nachmittag stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei während der Einreisekontrolle an der Stadtbrücke Görlitz bei einem 48-Jährigen ein Springmesser sowie einen Teleskopschlagstock fest. Das Messer trug der Pole befestigt an einem Clip an seiner Hose. In seiner Jacke, welche über den Fahrersitz hing, befand sich in der Tasche griffbereit ein Teleskopschlagstock. Beide Waffen wurden sichergestellt. Neben der Anzeigenerstattung wurde auch bei ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250,00 Euro erhoben. In den Abendstunden wurde ein 45-jähriger Pole in der Einreisekontrolle am Grenzübergang Bad Muskau mit einem Teleskopschlagstock festgestellt. Der Pole war Fahrer eines polnischen Pkw und hatte den Teleskopschlagstock griffbereit in der Fahrertür liegen. Auch in diesem Fall wurde eine Anzeige wegen das Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Der Schlagstock wurde sichergestellt.

