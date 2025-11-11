Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von der Autobahnkontrollstelle ins Gefängnis

Görlitz, BAB4 (ots)

Am Montagabend ging es für eine 65-Jährige unmittelbar von der Autobahnkontrollstelle auf dem Rastplatz An der Neiße (Görlitz) ins Gefängnis. Die Bundespolizei hatte die Polin kurz vor Mitternacht auf der Grundlage eines vorliegenden Haftbefehls (Staatsanwaltschaft Dortmund) festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte die Verurteilte eine Strafe, die vom Amtsgericht Dortmund wegen Betrugs angeordnet worden war, nicht bezahlt. Die so entstandenen Schulden beliefen sich auf 2.700,00 Euro.

Nur wenige Stunden später erging es einem 39-Jährigen ähnlich. Der polnische Staatsangehörige wollte an gleicher Stelle ebenfalls einreisen, scheiterte dabei allerdings an der Grenzkontrolle. Bei ihm war es ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg bzw. der zugrunde liegende Strafbefehl des Amtsgerichts Haldensleben (wegen Trunkenheit im Verkehr), der ihn in eine Justizvollzugsanstalt führte. Den ersatzweisen Freiheitsentzug hätte er abwenden können, hätte er oder ein anderer an seiner Stelle sofort 1.620,00 Euro bezahlt.

