Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Feuerwerk der falschen Kategorie im Gepäck

Bad Muskau (ots)

Am Samstagnachmittag wurden die auf der Bad Muskauer Stadtbrücke eingesetzten Bundespolizisten auf einen Fußgänger bzw. vielmehr auf dessen Tragetasche aufmerksam. Dass die Ordnungshüter dabei den richtigen Riecher hatten, bewiesen die 20 Feuerwerkskörper, die anschließend in der Tasche des 46-jährigen Deutschen entdeckt wurden. Zwar waren die Knaller ordnungsgemäß zugelassen und gekennzeichnet, jedoch hatte sich der Mann wohl bei der Feuerwerkskategorie vertan. Ihm fehlte schließlich die notwendige Erlaubnis zum Umgang mit Pyrotechnik der Klasse F3. Eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ist nun die Folge.

